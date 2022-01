Zugangsbändchen sollen künftig die 2G-Kontrollen beim Einkaufen in Halles Innenstadt erleichtern. Die City-Gemeinschaft teilte am Freitag mit, dass die Einkaufsbändchen voraussichtlich ab Mittwoch zum Einsatz kommen sollen.

Kundinnen und Kunden könnten dann beim Stadtbummel zunächst in vier Kaufhäusern am Markt und in der Leipziger Straße einchecken und nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Anschließend würden sie ein Bändchen erhalten, das den gesamten Tag lang in anderen Geschäften und Restaurants als 2G-Nachweis gelte.