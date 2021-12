Sachsen-Anhalts größte Städte Magdeburg und Halle setzen die seit Montag geltende 2G-Regelung in der Innenstadt auf unterschiedliche Art und Weise um. In Magdeburg gebe es ein Bändchen-System, das der Besucher nach dem Vorzeigen eines Geimpft- oder Genesenen-Nachweises erhalte, sagte Rolf Lay, Vorsitzender der IG Innenstadt Magdeburg, am Montag. Das Bändchen könne er auf dem Weihnachtsmarkt oder in Innenstadtgeschäften bekommen. Anschließend genüge es in anderen Läden oder Märkten, das Bändchen an diesem Tag vorzuzeigen.