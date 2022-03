Im Bundesvergleich ist die Inzidenz von Sachsen-Anhalt die fünft höchste. In Mecklenburg-Vorpommern liegt der Wert laut RKI bereits bei 2.300,1 und auch im Saarland, in Thüringen und in Bayern über 2.000. In Deutschland insgesamt betrachtet haben sich in den vergangenen sieben Tagen 1.607,1 Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit dem Corona-Virus infiziert.

In absoluten Zahlen wurde in Sachsen-Anhalt bisher mehr als eine halbe Million Mal jemand positiv auf Corona getestet, in ganz Deutschland rund 17,7 Millionen. Allein am Dienstag wurden 6.238 Menschen in Sachsen-Anhalt positiv auf Corona getestet. 4.873 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Land an Covid-19 verstorben.