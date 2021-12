Corona-Lage | 7. Dezember 2021 So stark ist die Impfquote in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Wochen gestiegen

Hauptinhalt

Von der Stabilisierung der Corona-Fallzahlen in einigen Teilen Deutschlands ist in Sachsen-Anhalt bislang nichts zu spüren. Allerdings steigt die Nachfrage nach Impfungen seit Anfang November deutlich an. Besonders beliebt: Booster-Impfungen.