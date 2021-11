Magdeburg weitet Impfangebot aus

Unterdessen kündigte Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) an, die Stadt werde ab dem 6. Dezember bis zum 19. Dezember 50.000 zusätzliche Corona-Impfungen anbieten. Diese sollen ergänzend zu den ohnehin angebotenen Impfungen in Arztpraxen und bei Impfteams erfolgen. Im Zwei-Schicht-System sollen in der Sporthalle in Sudenburg und im Allee-Center die Impfungen nach einer Anmeldung im Internet erfolgen. Die Stadt reagiere damit auf die stark gestiegene Nachfrage nach den sogenannten Booster-Impfungen, aber auch auf das gesteigerte Interesse von bislang Ungeimpften.

Landesweit steigende Inzidenzwerte

In ganz Sachsen-Anhalt stiegen am Sonnabend die Corona-Sieben-Tage-Inzidenzen. Am Sonnabend erreichte der Wert 716,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie aus Daten des RKI hervorgeht. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 468. Innerhalb eines Tages kamen 3.017 neue Covid-19-Fälle hinzu.