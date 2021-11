Angesichts dieser Zahlen haben sich einige Städte dazu entschlossen, ihre Weihnachtsmärkte entgegen bisheriger Pläne doch abzusagen – oder die Hygieneauflagen zu verschärfen. Die Verantwortlichen in Aschersleben und in Wernigerode haben am Freitag mitgeteilt, dass sie ihre Märkte ausfallen lassen. In Quedlinburg wurden kleinere Veranstaltungen in den Ortsteilen abgesagt, am beliebten "Advent in den Höfen" werde aber festgehalten, hieß es. Dafür plant die Stadt nun allerdings strengere Regeln: Zugang soll es nur für Geimpfte und Genesene geben.