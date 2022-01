Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist am Wochenende weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 425,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Samstag hatte der Wert noch bei 409,7 gelegen, am vergangenen Sonntag bei 274,8.