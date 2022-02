Die Folgen der Pandemie sorgen für eine hohe Belastung der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Laut einer Umfrage der Gewerkschaft Marburger Bund gab rund ein Drittel der Ärzte an, dauerhaft erschöpft zu sein. Mehr als 70 Prozent beklagen einen Anstieg der Arbeitsbelastung in der Pandemie. Ein Fünftel der Ärzte plant der Umfrage nach, sich auf Grund der Bedingungen "definitiv" beruflich umorientieren zu wollen.

Trotz der hohen Inzidenzen steigt die Anzahl an Urlaubsbuchungen an. Die Lufthansa und der Reiseveranstalter TUI melden hohe Zahlen für Ostern, Pfingsten und den Sommer. Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister sagte, es gebe einen enormen Nachholbedarf an Reisen nach zwei Jahren Pandemie.

