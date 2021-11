Mit Blick auf die kommenden Monate fordern neben Politikern und Wissenschaftlern auch Krankenhausträger und Ärzteschaft, alle Kräfte für eine Intensivierung der Impfkampagne zu mobilisieren. Problematisch sieht es allerdings mit den dafür dringend benötigten Kapazitäten aus – so etwa bei den Impfzentren. Vielerorts wurden diese geschlossen, weil die Nachfrage in den Sommermonaten nicht sehr hoch war. Neben den niedergelassenen Ärzten setzen die Länder daher nun vor allem auf niedrigschwellige und lokale Angebote, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Auch in Sachsen-Anhalt sei beim Boostern ein Sprung zu merken, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums.



Dem RKI zufolge wurden mit Stand vom Freitag in dem Land 119.660 Menschen und damit 5,5 Prozent ein drittes Mal geimpft. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 9.985 Booster-Impfungen. In Sachsen-Anhalt reaktiviert der Burgenlandkreis sein Impfzentrum in Zorbau. Wie die Verwaltung am Freitag mitteilte, wird es am Montag wiedereröffnet. Dann können sich die Bürgerinnen und Bürger montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung geben lassen. Eine vorherige Terminvergabe ist nicht nötig. Mit der Wiedereröffnung des Impfzentrums in Zorbau reagiert der Burgenlandkreis nach eigenen Angaben auf den steigenden Bedarf an Impfangeboten. Auch in Quedlinburg will man dem Rechnung tragen. Dort öffnet ebenfalls am Montag das Impfzentrum wieder.