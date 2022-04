Corona-Lage | 3. April 2022 Apotheker: Maske freiwillig tragen

Die Maskenpflicht gilt nur noch in bestimmten Einrichtungen. Die Apothekerkammer rief am Samstag dazu auf, dass in Apotheken dennoch Mund-Nasen-Schutz getragen werden soll. Die Inzidenz in Sachsen-Anhalt beträgt derweil knapp unter 1.500.