Im Bundesvergleich liegt Sachsen-Anhalt über dem Durchschnitt von 1.724. Mit 2.366 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen ist die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern am höchsten. Sachsen-Anhalt hat den fünfthöchsten Wert.