Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner und Woche ist in Sachsen-Anhalt auf einen Wert von 1.151,6 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag mit. Am Vortag hatte die 7-Tage-Inzidenz bei 1.104,4 und vor einer Woche bei 815,8 gelegen.