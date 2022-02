Besonders hoch ist der Wert in Sachsen-Anhalt im Landkreis Börde. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier bei 3.439,1 und ist deutschlandweit auf Landkreisebene die zweithöchste. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten im Land liegt der Inzidenzwert im vierstelligen Bereich. Am niedrigsten ist er in Dessau-Roßlau mit 1.091,3.