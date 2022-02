An den Kitas in Sachsen-Anhalt ändern sich die Quarantäne-Regeln, um "Quarantäne-Dauerschleifen" zu verhindern. Die neue Regelung ist am 15. Februar in Kraft getreten. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, müssen bei einem positiven Corona-Test in einer Gruppe nicht mehr automatisch alle Kinder dieser Gruppe in Quarantäne. Der neue Quarantäne-Erlass des Gesundheitsministeriums sieht stattdessen Coronatestungen an fünf aufeinander folgenden Tagen für Kita-Kinder sowie Erzieherinnen und Erzieher vor.