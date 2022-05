Innerhalb von 24 Stunden wurden aus Sachsen-Anhalt 360 neue Corona-Fälle gemeldet. Das waren deutlich weniger als noch am Samstag, als 2.007 Neuinfektionen gemeldet wurden. Am Sonntag wurde zudem ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert, am Samstag waren es fünf gewesen. Somit ist die Zahl der mit oder an dem Virus gestorbenen Menschen im Land auf 5.254 gestiegen.