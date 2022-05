Die landesweite 7-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut (RKI) weiter gesunken und lag am Montag bei 576,8. Am Samstag war die Inzidenz mit 595,1 erstmals wieder unter 600 gefallen. Zu Beginn der vergangenen Woche lag der Wert noch über der 900er Schwelle.

Das RKI weist darauf hin, dass die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung liefert, da zunehmend weniger Gesundheitsämter und Bundesländer an den Wochenenden Daten übermitteln. Tagesaktuelle Schwankungen sollten daher – insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn – nicht überbewertet werden.

Innerhalb von 24 Stunden wurden aus Sachsen-Anhalt 213 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Samstag waren noch mehr als 2.000 Neuinfektionen gemeldet wurden. Am Montag wurde zudem kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert, am Sonntag war es einer gewesen. Somit liegt die Zahl der mit oder an dem Virus gestorbenen Menschen im Land bei 5.254.