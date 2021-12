Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt unterstützt in den kommenden Wochen die Ordnungs- und Gesundheitsämter bei ihren Corona-Kontrollen. Schwerpunkt sei der öffentliche Nahverkehr, teilte das Innenministerium mit. Demnach sind bis zum 21. Dezember mehr als 20 Schwerpunktkontrollen im ganzen Land geplant.

Die Ersten fanden bereits am Donnerstag statt, unter anderem im Salzlandkreis und in Halle. Die Polizei zog ein positives Fazit. In der Hauptpendlerzeit am vergangenen Donnerstagmorgen seien keine größeren Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln im Nahverkehr festgestellt worden, teilte das Innenministerium in Magdeburg am Samstag mit.