Die Zahl der Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt nimmt rasant zu. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die landesweite 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 435,6. Das entspricht 9.500 registrierten Corona-Fällen in den vergangenen sieben Tagen. Bereits vergangenen Mittwoch erreichte die Inzidenz in Sachsen-Anhalt wieder die 400er-Marke. Vor genau einer Woche lag dieser Wert noch bei 361,3.