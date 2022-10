Pandemie Coronavirus: Zahl infizierter Kinder unter sechs Jahren bleibt stabil

Bis zum Mai wurde in Kitas noch regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Noch im März waren die Zahlen der infizierten Kindern mit über 3.500 in einer Woche vergleichsweise hoch. Mittlerweile bleiben die Zahlen jede Woche im unteren dreistelligen Bereich. Was hingegen in den vergangenen Wochen gestiegen ist, ist die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern.