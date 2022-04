Corona-Lage | 10. April 2022 Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt

Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist im Vergleich zur Vorwoche deutlich gesunken. In Dessau-Roßlau liegt sie unter 500. Damit gehört sie zu den drei niedrigsten Inzidenzen in ganz Deutschland.