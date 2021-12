Corona-Lage | 10. Dezember 2021 In Sachsen-Anhalt soll die epidemische Lage festgestellt werden

Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will in der kommenden Woche vom Landtag die epidemische Lage feststellen lassen. Das geht aus einem Antrag für die Landtagssitzung am nächsten Dienstag hervor. Die Regierung begründet den Vorstoß mit den hohen Infektionszahlen und der unter dem Bundesdurchschnitt liegenden Impfquote im Land.