Nach leicht sinkenden Zahlen ist die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag mit 723,9 an – nach einem Wert von 692,4 am Mittwoch und 717,2 am Dienstag. Am Donnerstag vor einer Woche hatte der Wert bei 739,9 gelegen, war dann bis Sonntag auf 801,9 gestiegen und dann wieder leicht gefallen. Sachsen-Anhalt war am Donnerstag das Bundesland mit der dritthöchsten Inzidenz nach Sachsen (1.180,1) und Thüringen (993,8).