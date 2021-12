Mehr als 1.000 Versicherten mit der Hauptdiagnose Covid-19 ist nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in Mitteldeutschland in diesem Jahr eine Reha-Maßnahme bewilligt worden. Laut DRV leben 187 Betroffene in Sachsen-Anhalt, 303 in Thüringen und 522 in Sachsen. In den drei Ländern sind 2,1 Millionen Menschen bei der DVR rentenversichert. Im Vorjahr hatten der DRV zufolge nur 59 von insgesamt 44.000 Behandlungen einen Zusammenhang mit Covid-19.