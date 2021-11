Kapazitäten ausgeschöpft Erste Landkreise erreichen ihr Corona-Limit

Hauptinhalt

Die steigende Zahl der Corona-Erkrankungen in Sachsen-Anhalt bringt die ersten Landkreise an ihre Kapazitätsgrenzen. Im Landkreis Wittenberg kommt es zu Wartezeiten bei PCR-Tests. Außerdem funktioniert die Kontaktnachverfolgung nicht mehr. Im Landkreis Harz hingegen sind die Kliniken voll. Hier wird nun 2G+ eingeführt, also auf eine höhere Testdichte gesetzt.