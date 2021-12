Doch Professor Gischer ist Volkswirt, blickt also weniger auf die einzelne Dachlatte, sondern stärker auf den wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang. Und da sieht er ein Problem, das aus seiner Sicht an Schärfe gewinnen wird, wenn sich die Preisstruktur in den nächsten Jahren ändern sollte: "Ich habe ja gut reden, denn als Professor habe ich ein durchaus angemessenes Gehalt. Also zwei oder drei Euro mehr für ein Produkt des täglichen Bedarfs machen mich nicht arm. Aber was ist mit all jenen, die am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig haben? Das ist unser Problem. Wir müssen über Ungleichheit und Verteilung reden."