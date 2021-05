Was bedeutet das aber für das anstehende Pfingstfest? Die kreisfreien Städte und Landkreise von Sachsen-Anhalt befinden sich vor dem Wochenende in sehr unterschiedlichen Situationen. Während in Magdeburg und in Anhalt-Bitterfeld die sogenannte Bundesnotbremse schon gefallen ist, gelten in allen anderen Städten und Kreisen die unterschiedliche Stufen von 1 bis 3. Diese Stufen können sich jedoch in den nächsten Tagen ändern, so dass dann jeweils andere Regelungen gelten.