Sabine Griebsch, Chief Digital Officer im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, schreibt, sie habe neulich in einem Restaurant darauf hingewiesen, dass sie lieber einen QR-Code der Corona-Warn-App nehmen oder ihre Daten auf Papier hinterlegen würde.



Jaqueline Strauß aus Magdeburg, Personalexpertin bei einem IT-Dienstleister, schreibt, sie sehe keinen Grund, den Vertrag zu verlängern. "Den gäbe es, wenn die Gesundheitsämter technisch in der Lage wären, die Menge an Daten zu nutzen. Sind die aber nicht. Und so kann Luca nichts, was nicht auch die Corona-Warn-App könnte – nur unsicherer."



Andreas Scherbaum aus Magdeburg, der ein Datenbankteam leitet, schreibt: "Durch die notwendige Freigabe durch den Gast oder Betreiber zieht sich die Nachverfolgung unnötig in die Länge." Das letzte Jahr habe gezeigt, dass die Gesundheitsämter die Luca-App nur in wenigen Fällen zur Nachverfolgung eingesetzt haben.