Verantwortliche in Gesundheitsämtern und der Politik sehen den Nutzen der Luca-App weiter positiv. Aber Langhof meint, die zweimalige Nutzung an verschiedenen Stellen sei keine wirkliche Erfahrung. "Insofern glaube ich, dass diese Aussage doch eher eine Rechtfertigung ist." Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium hält bislang an Luca fest, hat aber auf Nachfragen von MDR SACHSEN-ANHALT in dieser Woche noch nicht reagiert.

Vor digitale Anschaffungen genauer hinschauen

Und Langhof meint weiter, die Landesregierung hätte vor dem Luca-Kauf genauer hinschauen müssen: "Hat man gefragt, was genau diese App bewirken und welche Aufgaben sie erfüllen soll? Das scheint mir alles unklar zu sein." Auf jeden Fall hätte man vorher nicht die Leute gefragt, die sich mit Datenschutz und Software-Architektur auskennen. Sie hätten auf Schwachstellen hinweisen können. "Natürlich ist man hinterher immer schlauer. Aber man kann vorher deutlich schlauer sein als in diesem Fall."

Für Luca sei sehr, sehr viel Geld wegen eines sehr, sehr guten Marketings ohne Ausschreibung ausgegeben worden, kritisiert auch Dirk Arendt. Er ist Experte für IT in öffentlichen Verwaltungen, wohnt in Dessau und arbeitet beim japanischen IT-Sicherheitsdienstleister Trend Micro. "Luca wurde einfach beschafft. Es gab keine Tests im Vorfeld. Für viele Menschen in der Verwaltung ist die Luca-App ein Strohhalm, an dem man sich festhalten kann."

Für Dirk Arendt ist Luca ein Symptom. Die Anschaffung der App zeigt wohl beispielhaft, warum die Digitalisierung in der Verwaltung nicht vorankommt: "Es ist eine App. Es ist kein wirkliches Konzept und schon gar keine Lösung. Wir denken in solchen Fällen oft zu kurzfristig", sagt Arendt. Man sollte viel größer und grundsätzlicher an digitale Lösungen herangehen. "Die Pandemie hat zahlreiche Schwächen in Bezug auf die Digitalisierung der Verwaltung offengelegt. Und man muss klar sagen, dass es hier um die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft geht", sagt Arendt.

Dirk Arendt, Head of Government, Healthcare & Public bei Trend Micro Bildrechte: Trend Micro