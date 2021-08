Der Salzlandkreis hatte sehr frühzeitig App-Anbietern in Sachsen-Anhalt die Tür aufgemacht für digitale Lösungen zur besseren Kontaktnachverfolgung, die das Ausfüllen von Gästelisten überflüssig machen können. Eines der verschiedenen Angebote ist die Luca-App.



Der Kontakt zu den Entwicklern kam zustande, weil sich der Salzlandkreis auf den Weg gemacht hatte, die Region zu einer Smart Region zu entwickeln und zu vernetzen. Vernetzen meint sowohl Daten als Akteure. Aus einem ersten Kontakt und Zusammentreffen von Landrat Markus Bauer mit einem der StartUp-Beteiligten am Rande einer Veranstaltung entwickelte sich in der Folge die besondere Möglichkeit und das Angebot, die Entwicklung der App zu unterstützen mit der Erprobung bei uns im ländlichen Raum und eben nicht nur in den Metropolen.



Seit November letzten Jahres liefen die praktischen Erprobungen der App im Salzlandkreis. Ein Altenpflegeheim in Bernburg war Pilotprojekt zur Einführung bei uns. Inzwischen ist die App weit verbreitet und wird bei vielen Veranstaltungen angewendet.



An bzw. in den Dienstgebäuden wirbt der Salzlandkreis für die Nutzung der Luca-App. Besucher haben die Möglichkeit, die App mit Hilfe eines QR-Codes auf ihr Handy zu laden und sich zu registrieren. Im Zuge der Einführung der Luca-App in Altenpflegeheimen wurde zu diesem Thema ein Flyer entwickelt und veröffentlicht. Wir haben auch die Medien darüber informiert.



Die Möglichkeit der Nutzung der Luca-Schlüsselanhänger wurde im letzten Monat realisiert. Der Salzlandkreis trägt an den kommenden vier Wochenenden seinen Open-Air-Kultursommer in vier Städten aus und stellt dabei den Veranstaltern bzw. Besuchern ohne Smartphone solche Schlüsselanhänger zur Verfügung.



Ein Hinweis zur Nutzung der App auf der Homepage des Landkreises ist in Planung.



Die App findet bei uns im Kreisgebiet Anwendung in vielen verschiedenen Bereichen. Neben den bereits erwähnten Pflegeheimen sind es v.a. Veranstaltungsmanager, die sie für die Registrierung ihrer Besucher nutzen. Freizeiteinrichtungen, wie der Zoo, Tiergärten, u. ä. bieten ihren Gästen die Möglichkeit der Registrierung über diese App.



Unser Gesundheitsamt hat in der Praxis, neben einigen Tests zur Funktionsweise, erst einmal die Datenübermittlung der App genutzt. Es handelte sich um eine Freiluftveranstaltung an einem Badesee, bei der Kontaktpersonen zu einem positiv getesteten Besucher der Veranstaltung ermittelt werden mussten. In diesem Fall gelang es sehr zeitnah, Kontakt zu den relevanten Personen herzustellen und die weiteren Schritte einzuleiten.



Die Zusammenarbeit mit der Entwicklerfirma fand und findet auf verschiedenen Ebenen statt, neben dem Gesundheitsamt vor allem auch zur technischen Vorbereitung und Umsetzung mit unserem FD Informations- und Kommunikationstechnik. Nach der Einweisung vor Ort gab es auch Online-Schulungen für unsere Kolleginnen und Kollegen.



Sie fragen nach dem Nutzen der App für eine mögliche vierte Welle. Wir meinen, sie kann sich in drei verschiedene Richtungen sehr positiv auswirken.



Die Nutzer (Besucher) können sich bei einem erhöhten Registrierungserfordernis in Zukunft schnell und mit sehr wenig Aufwand bei Veranstaltungen, in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Einkaufseinrichtungen u. ä. anmelden, was die Akzeptanz für solche Maßnahmen fördert.



Veranstalter, Gastronomen, Ladenbesitzer, Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen usw. können mit der Nutzung der App (und der Schlüsselanhänger) vermehrt auf die Anwesenheitsnachweise in Papierform verzichten. Das vermindert den Arbeitsaufwand, vor allem werden aber datenschutzrechtliche Belange viel besser eingehalten.



Nicht zuletzt das Gesundheitsamt wird in von den Vorteilen der App profitieren, je mehr sie genutzt wird. Und eben auch, wenn die Infektionsfälle wieder ansteigen. Zur notwendigen Kontaktnachverfolgung können Luca-Daten schnell und in guter Qualität genutzt und Kontaktketten somit schnell und genau unterbrochen werden.