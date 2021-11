Jörg Böhme sieht wegen den Corona-Impfstoff-Engpässe große Probleme auf die Ärzte in Sachsen-Anhalt zukommen. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Insgesamt werden nach Informationen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung statt bestellter 8,5 Millionen Dosen von Biontech/Pfitzer rund 2,4 Millionen Dosen weniger verfügbar sein. Der KV-Chef sagt: "Das ist schon eine riesige Lücke, die sich da auftut." Er hoffe, dass die Hausarztkollegen so geplant haben, dass sie ohne Terminabsagen weiterimpfen können.



In Sachsen-Anhalt gibt es rund 1.100 Hausarztpraxen. An den Impfungen beteiligen sich laut Böhme zudem viele Facharztpraxen. In dieser Woche seien in Sachsen-Anhalt rund 60.000 Impfungen in den Praxen verabreicht worden und damit 15.000 mehr als in der Woche davor. Jetzt würden die Praxen wieder "ausgebremst", so Böhme.