In Sachsen-Anhalt hat die Maskenpflicht im Unterricht für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte offiziell ein Ende, auch im Sportunterricht. Dazu hat das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt Schulleiterbriefe verschickt. Dem Ministerium zufolge muss die Maske jedoch außerhalb des Unterrichts im Schulgebäude weiterhin getragen werden.

Wie eine Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT ergab, will keine Schule ausscheren und an der Pflicht festhalten. Allerdings gibt auch gemischte Gefühle zum Wegfall der Mund-Nasen-Schutzes. Der Schulleiter des Liborius-Gymnasiums in Dessau, Benedikt Kraft, glaubt zum Beispiel, dass viele Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe aber vor allem in der Oberstufe die Masken auflassen werden, um sich sicherer zu fühlen. Ähnlich schätzt er es beim Lehrerkollegium ein.