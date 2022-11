So ist derzeit die Corona-Lage in Sachsen-Anhalt Die 7-Tage-Inzidenz beträgt in Sachsen-Anhalt derzeit 216,4. So viele Menschen haben sich pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen im Land mit Corona angesteckt und die Infektion per PCR-Test bestätigt bekommen. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Am vergangenen Dienstag lag er bei 183,2. Von Anfang September bis Mitte Oktober hatte es einen deutlichen Anstieg der bestätigten Corona-Infektionen auf knapp 800 gegeben, in Sachsen-Anhalt, aber auch deutschlandweit. Dann war die Inzidenzkurve wieder abgeflacht.



Die Hospitalisierungsrate beträgt in Sachsen-Anhalt derzeit 8,94. Das heißt, dass pro 100.000 Einwohnern knapp neun in den vergangenen sieben Tagen wegen Covid-19 ins Krankenhaus gekommen sind. Vor einer Woche lag der Wert bei 6,64. Derzeit werden 31 Menschen in Sachsen-Anhalt intensivmedizinisch wegen Covid-19 behandelt, 13 von ihnen müssen beatmet werden. 29 Betten zur Behandlung von Covid-19 sind im ganzen Land noch verfügbar.