Nervosität und Abgrenzung

Dieses Misstrauen schleicht sich nun selbst wie ein Virus in Familien, Freundeskreise, Arbeitsteams. Mütter verstehen ihre Töchter nicht, die sich impfen lassen, und so angeblich ihre Fruchtbarkeit aufs Spiel setzen. Kinder gelten plötzlich als Risikofaktoren, nur weil andere in der Familie die Impfung scheuen. Kollegen lassen sich krankschreiben, weil sie als Ungeimpfte den täglichen Testslalom umgehen wollen.

Und dass sich alle Betroffenen konsequent an die Quarantäne halten, darf bezweifelt werden, da die Gesundheitsämter, in den besonders betroffenen Regionen, die Nachverfolgung eingestellt haben. Dass nun ein Lockdown für Ungeimpfte beschlossen wurde, mag eine Art "Impfgerechtigkeit" sein, also Teil jener Freiheit, die uns da pharmakologisch versprochen wurde, doch die Durchsetzung erscheint unter den realen Umständen schwierig zu sein.

Stattdessen fallen wir, psychologisch gesehen, zurück in den Status einer Urhorde: Der, die oder das Andere sind fremd, bedeuten Gefahr und müssen also fern gehalten werden. Nervosität statt Neugier befällt uns, wenn plötzlich eine fremde Denkkultur uns streift, denn wir ahnen irgendwie, dass Irren, in der Logik des Virus, tödlich sein könnte.

Zaghafte Politik und kleingeistige Lobbyisten

Die Idee, dass Regeln nicht kontrolliert werden müssen, weil sie auf einer gesellschaftlichen Übereinkunft bestehen, ist schön, aber nicht immer umsetzbar. In der Corona-Krise gibt es nämlich keine gesellschaftliche Übereinkunft. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum die scheidende Kanzlerin Merkel mit ihrem Politikansatz das Zögerns, Abwartens und Moderierens diesmal so deutlich scheiterte. Das "Fahren auf Sicht" kann auch zu einer Blindfahrt werden, wenn die Richtung ungeklärt ist.

Die endlosen Telefonkonferenzen mit sechzehn Ministerpräsidentinnen und -präsidenten, von denen einer immer irgendwie im Vorwahlkampf war, sind deutliche Belege einer schlecht moderierten Verantwortungsflucht. Die Vielstimmigkeit der Lobbyvertreter erwies sich als weiteres Problem. Von den Hausärzten über die Kassenärztlichen Vereinigungen, bis hin zu Krankenhausmanagern, Daten- und Patientenschützern, bekamen alle reichlich Raum, ihre Partikularinteressen lautstark zu bekunden.