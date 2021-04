In Sachsen-Anhalt wird es direkt nach Ostern noch keine Modellprojekte zu Öffnungen in der Corona-Krise geben. Das Landes-Wirtschaftsministerium sprach von organisatorischen Gründen. Außerdem sei die Luca-App, die zur Kontakt-Verfolgung genutzt werden soll, erst in vier Wochen an das System angeschlossen. Die elektronische Kontaktverfolgung sei aber eine der Bedingungen für Öffnungsmodelle. Eine weitere ist unter anderem eine Corona-Inzidenz von unter 200 im Landkreis oder der kreisfreien Stadt, in der der Test laufen soll. Genaueres ist in § 14 der 11. Eindämmungsverordnung Sachsen-Anhalts geregelt, die seit dem 29. März gilt.