Corona-Newsletter | Freitag, 1. April 2022 Corona-Regeln werden gelockert, Höhepunkt Omikron-Welle erreicht

Die Corona-Inzidenzen waren zuletzt so hoch gestiegen wie noch nie zuvor in der Pandemie. Jetzt könnte eine Trendumkehr im Gange sein. Laut RKI ist der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle wahrscheinlich erreicht. Außerdem werden am Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Corona-Regeln weitgehend gelockert – der Basisschutz tritt in Kraft.