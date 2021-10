Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 6. Oktober 2021 Doppelt und dreifach geimpft

Am Montag hatte ich Ihnen den Kommentar des Journalisten Jan-Martin Wiarda ans Herz gelegt, in dem er mehr Generationengerechtigkeit fordert und schreibt: Führt die Impfpflicht für Erwachsene ein. Und danach hatte ich Sie gefragt, was Sie davon halten, dass jetzt die mittelalte Generation in der Verantwortung ist und die junge schützen sollte.

Nelly aus Kornwestheim hat mir geschrieben, dass sie selbst Mutter von drei kleinen Kindern ist, ihr Sohn wurde gerade eingeschult. Sie schreibt, ihr Mann und sie seien selbstverständlich geimpft.

"Die allermeisten Eltern in meiner Umgebung sind geimpft. Es sind eher junge Ehepaare oder Singles, die nicht geimpft sind."

"Die Einzigen, die ich kenne, die nicht geimpft sind, sind in den letzten drei Wochen erkrankt und jetzt genesen. Es sind trotzdem gute Freunde. Ich habe probiert, sie von der Impfung zu überzeugen. Es sind keine bösen Menschen und gute Eltern. Aber sie hatten Angst und haben kein Vertrauen in die Pharmafirmen, weil die Haftung bei Coronaimpfung abgegeben wurde."

(Zu Haftungsfragen hat das Bundesgesundheitsministerium hier FAQs)

Nelly schreibt weiter:

"Ich bin nicht auf die Ungeimpften wütend, ich bin auf die Regierung und auf alle, die noch Maßnahmen in den Schulen verlangen, wütend."

Ihr Sohn würde unter den Masken in der Schule leiden.



Ich kann das verstehen. Aber ich kann auch Eltern verstehen, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, wenn dort keine Maske getragen werden. Das hat auch Bundesgesundheitsminister Spahn heute in der Pressekonferenz so ähnlich gesagt. Beim Impfen und bei der Maskenpflicht in Schulen gäbe es fundamentale Spannungen in der Gesellschaft, die sich auch nicht auf einem Elternabend klären ließen. Spahn: "Es ist keine Frage der Wahrheit, sondern eine der Abwägung der individuellen Freiheiten."

Spahn befürwortet, dass solche Entscheidungen regional gefällt werden. RKI-Chef Wiehler verweist auf die RKI-Strategie "Control Covid" (PDF) und sagt, dass in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen bis zum Frühjahr noch Masken getragen werden sollten.

Katrin aus Halle schreibt, sie würde im Freundeskreis viele unterschiedliche Meinungen hören.

"Wir diskutieren gerne und lassen auch alle Meinungen nebeneinander zu. Das ist Vielfalt."

"Langsam macht es mich aber wütend, wenn Erwachsene sich bewusst nicht impfen lassen – was jeder selber entscheiden sollte – und dann Impfungen für unter 12-Jährige aufs Tableau kommen, um die Herdenimmunität herstellen zu wollen."

Kinder sollten vor allem vor einem Lockdown geschützt werden, nicht vor dem Virus an sich, schreibt Katrin. Sie sieht die psychologischen Auswirkungen der Lockdowns.