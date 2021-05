Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Wenn unter anderem Geimpfte wieder in Theater oder zu Konzerten dürfen, muss Folgendes überprüft werden: Ist die jeweilige Person geimpft – ja oder nein? Dafür gibt es derzeit die Überlegung, dass der Impf- und Personalausweis vorgelegt werden muss. Ziemlich umständlich, findet Tamim Al-Marie. Er hat mit seinem Leipziger Unternehmen eine Immun-Karte samt App entwickelt, die derzeit in teilnehmenden Apotheken für knapp 20 Euro gekauft werden kann. Der Apotheker überprüft, ob die Person geimpft wurde oder Anti-Körper hat, schaut sich den Personalausweis an und aktiviert dann die entsprechende Immun-Karte und App.



Die Karte muss dann zukünftig von den Unternehmen einfach nur gescannt werden – für Al-Marie ein viel leichteres Vorgehen: "Das dauert vielleicht zwei Sekunden pro Kunde, geht viel schneller und in unseren Augen viel sicherer, es passieren viel weniger Fehler und dadurch kann ich meinen Kunden und Besuchern nicht nur einen schnelleren Eintritt, sondern auch ein sichereres Erlebnis garantieren."