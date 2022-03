Guten Abend liebe Abonnentinnen und Abonnenten,



gute Nachrichten: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sinkt die Inzidenz, teilweise deutlich unter die 2.000-Marke. Allerdings ist das noch kein Grund zur Entwarnung: Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.



Unterdessen hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) untersucht, wie zuverlässig gängige Schnelltests die Corona-Omikron-Variante erkennen. Das Ergebnis ist kurz gesagt gut, allerdings gibt es Kritik an der Aussagekraft der Studie. Am Ende bleibt, lieber eine ungenauer Test, als gar kein Test.



Beim Schnelltesten gibt es ja verschiedene Möglichkeiten: Teststäbchen in die Nase oder in den Rachen. Nun liegt eine Studie vor, welche Variante die exakteren Ergebnisse liefert.



Aber der Reihe nach.