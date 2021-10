Corona-Daten-Newsletter | Montag, 4. Oktober 2020 Kinder, Kinder, Kinder

Am Wochenende bin ich über einen Tweet gestolpert, in dem es darum ging, wie viele Kinder, die an Corona erkranken, ins Krankenhaus kommen, wie viele an Long-Covid und wie viele an PIMS leiden. PIMS ist die Abkürzung für Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, auf deutsch: Pädiatrisches entzündliches Multisystem-Syndrom.