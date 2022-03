Thüringen hält also weiter an der Maskenpflicht fest – von den verschiedenen Meinungen mal abgesehen. Denn eigentlich kann von einem spürbaren Sinken der Corona-Fallzahlen in den Schulen nicht überall die Rede sein.



Ende vergangener Woche waren den Angaben des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalts zufolge an den öffentlichen Schulen rund dreieinhalb Prozent der Schülerinnen und Schüler infiziert.



So stuft zum Beispiel die Lehrer-Gewerkschaft GEW in Sachsen-Anhalt die Lockerung der Corona-Maßnahmen an den Schulen als zu früh ein.