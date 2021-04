Verschärfung oder Lockerung So wissen Sie immer, welche Stufe der Corona-Notbremse in Ihrer Region gerade gilt

Zu Eindämmung der gegenwärtigen dritten Corona-Welle hat die Bundesregierung in der vergangenen Woche das deutschlandweit geltende Infektionsschutzgesetz geändert. Grund dafür ist, dass in der Vergangenheit die Bundesländer sowie innerhalb derer die Landkreise und kreisfreien Städte sehr unterschiedlich mit Verschärfungen und Lockerungen der Maßnahmen umgegangen sind. Deshalb gibt es nun folgende einheitliche Regelungen:

Die erste Stufe der Notbremse greift, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt – unabhängig davon, ob in diesen Zeitraum Sonn- oder Feiertage fallen. Die 7-Tage-Inzidenz – zur Erinnerung – gibt an, wie viele neue bestätigte Corona-Fälle es innerhalb von sieben Tagen in einer Region pro 100.000 Einwohner gab.