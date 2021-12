3G-Regel und Maskenpflicht Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln in Bus und Bahn

Seit Ende November müssen Fahrgäste im Öffentlichen Nahverkehr in Deutschland geimpft, genesen oder getestet sein. Der Großteil der Fahrgäste in Bus und Bahn in Sachsen-Anhalt hält sich an die geltenden Regeln. Das ist das Ergebnis von Kontrollen der vergangenen Wochen.