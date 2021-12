Mehr Homeoffice, weniger Kontakte, weniger Fahrten mit Bus und Bahn: Um den angeschlagenen Verkehrsunternehmen zu helfen, will das Land Sachsen-Anhalt noch in diesem Jahr weitere rund 45 Millionen Euro locker machen. Das teilte das Verkehrsministerium in Magdeburg am Donnerstag mit. Knapp die Hälfte der Millionenhilfe kommt demnach aus dem Nachtragshaushalt, den der Landtag in dieser Woche beschlossen hat, das übrige Geld aus dem ÖPNV-Rettungsschirm.