Wie sehen die aktuellen Corona-Regelungen in Kitas rund um Schnelltests und Öffnungszeiten aus? MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie viele Schnelltests erhalten Eltern in der Kita?

Drei Tests pro Woche werden neuerdings empfohlen und den Eltern über die Kitas zur Verfügung gestellt. Das teilte Sachsen-Anhalts Sozialministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Bis vor kurzem waren es noch zwei Tests pro Woche. Wenn wegen der neuen Quarantäne-Regeln weitere Schnelltests benötigt werden, stellt das Ministerium diese über die Kitas ebenfalls zur Verfügung. Den Bedarf erfassen regelmäßig die Jugendämter.

Wie lange muss eine Kita-Gruppe getestet werden, wenn ein Kind oder ein Erzieher Corona hat?

Hat ein Kind Corona, müssen die Kinder und Erzieher an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Schnelltests durchführen. Die Tests werden von den Kitas zur Verfügung gestellt. Eltern müssen die negativen Testergebnisse jeden Tag schriftlich bestätigen. Will jemand sein Kind nicht testen lassen, wird das Gesundheitsamt informiert. Bei engem Kontakt mit der infizierten Person muss das Kind für fünf Tage in Quarantäne, vor der Rückkehr in die Kita muss ein negativer Schnelltest vorgelegt und von den Eltern bestätigt werden. Wer innerhalb von sieben Tagen nach einem Corona-Fall in der Kita Erkältungssymptome entwickelt, muss einmalig einen zertifizierten negativen Antigentest oder PCR-Test vorweisen.

Wie sicher sind die Schnelltests?

In Kitas wird derzeit der AllTest SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab) des Herstellers Hangzhou AllTest Biotech verwendet. Das Sozialministerium geht grundlegend von einer hohen Aussagekraft aus und verweist dabei unter anderem auf die postitive Bewertung durch das Paul-Ehrlich-Institut. Der Test weist bei einer sehr hohen Viruslast eine 90-prozentige Sensitivität auf. Über alle Viruslasten erkennt der Test 44 Prozent der Infizierten.

Was sagen Kinderärzte zum Testen in Kitas?

Viele sehen das Testen von Kindern ohne Symptome kritisch. Dr. Ludwig Patzer, stellvertretender Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Sachsen-Anhalt, erklärt: "Wenn man symptomfreie Kinder testet und in Quarantäne schickt, richtet das mehr Kollateralschäden an, als dass es Gutes tut. Denn wir sehen wenige Kinder, die schlimm erkranken." So schätzt es auch Dr. Axel Schobeß vom Verband Leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen ein, der die Chefärzte in den Kinderkliniken im Land vertritt: "Kinderärzte sehen, dass neben Corona-Infektionen Probleme anderer Art zunehmen, zum Beispiel psychische Erkrankungen." Bundesweit haben sich kürzlich vier Fachverbände der Kinder- und Jugendärzte in einer Stellungnahme gegen anlasslose Coronatests in Kitas und Schulen ausgesprochen.

Wie weit dürfen die Kitas ihre Öffnungszeiten wegen Personalengpässen einschränken?

Ob und wie weit eine Kita ihre Öffnungszeiten einschränkt, stimmt immer der Träger der Kita mit dem Jugendamt ab. Sollte es nicht ausreichen, die Öffnungszeiten zu verkürzen, muss über eine Notbetreuung entschieden werden. Hier empfiehlt das Land, die Betreuung vor allem für die Kinder sicherzustellen, deren Elternteile beide in der kritischen Infrastruktur arbeiten, also zum Beispiel im Krankenhaus oder bei der Polizei. Bei Alleinerziehenden genügt ein Elternteil. Voraussetzung sei immer, dass die Kinder nicht anderweitig betreut werden könnten. Auch Kinder mit sonderpädagogischem Hilfebedarf und Pflegekinder sollen den Empfehlungen zufolge weiter die Kita besuchen dürfen.

Wie viele Kita-Träger nutzen die Möglichkeit der verkürzten Öffnungszeiten?