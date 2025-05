Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) reagierte am Dienstag in Magdeburg auf die Kritik. Der Zugang zu Pflegeinrichtungen sei eingeschränkt worden, weil dort besonders viele Menschen gestorben seien. Sterbebegleitung sei in Sachsen-Anhalt gleichwohl möglich gewesen, viele Träger hätten die Möglichkeiten im Rahmen ihrer Spielräume jedoch eingeschränkt, um Bewohner und Personal zu schützen. "Das war auch nachvollziehbar", so Haseloff. Grundsätzlich sei Sachsen-Anhalt das Land gewesen, das am weitesten von Bundesbeschlüssen abgewichen sei.