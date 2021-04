Die Kliniken in Halle haben am Montag gemeldet, dass die Intensivbetten voll ausgelastet sind. Von der Stadt heißt es dazu, eine weitere Aufnahme von Corona-Intensivpatienten sei nicht mehr möglich. Dabei ist die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen im Vergleich zum Sonntag leicht zurückgegangen. Die Zahlen der Stadt widersprechen dem Register der Intensivmediziner. Laut DIVI waren am Montagnachmittag in Halle noch 22 Intensivbetten frei. In ganz Sachsen-Anhalt sind laut Sozialministerium 135 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid-19-Patienten belegt. 64 davon werden beatmet.