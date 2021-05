Mit der neuen Verordnung, die Mitte Juni in Kraft treten soll, will Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) auch die Veranstaltungsbranche in den Blick nehmen. Willingmann machte Hoffnung, Spiele der Fußball-Europameisterschaft möglicherweise mit mehreren Menschen gucken zu können. Ob das über Modellprojekte geregelt werde oder grundsätzlich möglich sein wird, soll laut Minister in der Verordnung festgelegt werden. Willingmann kündigte für Betriebe aus den Bereichen Freizeit und Tourismus darüberhinaus schon vorher weitere Modell-Regelungen an. Das Ministerium will dazu am Mittwoch Details veröffentlichen.