In Magdeburg nimmt die sogenannte Pandemie-Kommission der Landesregierung am Donnerstag ihre Arbeit auf. Die Auftaktveranstaltung leiten Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Sie wollen im Anschluss an die konstituierende Sitzung über die Arbeit der Expertenrunde Auskunft geben.