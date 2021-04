In Wittenberg haben sie sich am Montag anders beholfen. Schulleiterin Ines Petermann hatte noch alte Tests. Sie hatte für heute nur etwa 170 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen neun und zehn in die Schule bestellt. In Kohorten in der Turnhalle konnten sie sich selber testen. Die Ergebnisse waren negativ. Fünf Jugendliche mussten wieder nach Hause geschickt werden. Sie hatten ein Schreiben der Eltern, die einen Test bei den Kindern ablehnten. 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler kamen erst gar nicht.