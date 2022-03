Am Donnerstag, den 10. März 2022, jährt sich der Beginn der Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt zum zweiten Mal. Mittlerweile wurden landesweit rund 465.000 Fälle offiziell registriert, mindestens noch einmal so viele sind Schätzungen zufolge unerkannt geblieben. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern wurden in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zwei Jahren überdurchschnittlich viele Fälle in Relation zur Einwohnerzahl gemeldet.